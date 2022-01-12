إصابة 2 من قوات "طالبان" في كابول

العالم - أفغانستان

وجاء في بيان الداخلية الأفغانية "انفجار استهدف صباح اليوم عربة عسكرية تابعة لحركة طالبان بمنطقة باناي بالحي التاسع بمدينة كابول، أسفر عن إصابة عنصرين من قوات طالبان".

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" الإرهابي شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.



وتشهد أفغانستان، بعد تولي طالبان الحكم في البلاد، في آب/أغسطس 2021، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش" الإرهابي.



بالمقابل، بدأت طالبان عقب توليها السلطة في أفغانستان حملة لملاحقة ارهابيي داعش، كما تعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.