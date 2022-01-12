الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢
١١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران تعلن تلقيها مقترحا اوروبيا اميركيا حول اتفاق مؤقت بمفاوضات فيينا

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كردستان العراق تعلن الدخول في الموجة الرابعة لكورونا

ارتفاع نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية

روسيا لن ترضخ للمطالب الغربية قبل اعطاء ضمانات اميركية

البرلمان الايراني يقر مشروع تحلیة ونقل مياه بحر عمان لـ سيستان وبلوشستان

إصابة 2 من قوات "طالبان" في كابول

رئيس كازاخستان يصل ألما آتا ويرافقه موكب كبير