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وزير الطرق الإيراني رستم قاسمي: التقينا بالرئيس السوري وتحدثنا حول التعاون الاقتصادي واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة لازالة العراقيل

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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