هضم حقوق البحرينيين المتقاعدين

خاص بالعالم

اولى الملفات یفتضحها البرنامج مع قضية اجتماعية تتعلق بهضم حقوق المتقاعدين فقط علق الناشط السياسي فاضل عباس عبر تويتر مغرداً: اصحاب السعادة النواب قليل من الخجل.. عندما يتآمر بعض النواب ويحولون الجلسة لسرية ثم يصوتون باتجاه زيادة الضريبة المضافة فهذه خيانة.. والان اذا تآمر بعض النواب مع الحكومة بهدف هضم حقوق المتقاعدين ليواصل الفساد والاهدار على حساب الشعب.. فهذه خيانة اضافية..

واكد القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ حسين الحداد، ان هناك حرب عشواء موجودة على مستوى المنطقة بأكملها والبحرين هي منطقة ضمن هذه المنظومة كاملة، ولذا من الطبيعي ان يصدر النظام البحريني بعض الترهات وبعض القضايا التافهة التي يصدرها، لانه يعتبر ذيل من اذيال المنظومة الفاسدة في العالم.

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