الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هضم حقوق البحرينيين المتقاعدين

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "ابناء الديرة" هموم البحرينيين من خلال مواضيع اقتصادية واجتماعية وسياسية، وفي حلقة اليوم سيتطرق الى مزاعم النظام البحريني عن اكتشاف اسلحة وهي عبارة عن اواني طهي منزلية ومطافئ حرائق.

خاص بالعالم

اولى الملفات یفتضحها البرنامج مع قضية اجتماعية تتعلق بهضم حقوق المتقاعدين فقط علق الناشط السياسي فاضل عباس عبر تويتر مغرداً: اصحاب السعادة النواب قليل من الخجل.. عندما يتآمر بعض النواب ويحولون الجلسة لسرية ثم يصوتون باتجاه زيادة الضريبة المضافة فهذه خيانة.. والان اذا تآمر بعض النواب مع الحكومة بهدف هضم حقوق المتقاعدين ليواصل الفساد والاهدار على حساب الشعب.. فهذه خيانة اضافية..

واكد القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ حسين الحداد، ان هناك حرب عشواء موجودة على مستوى المنطقة بأكملها والبحرين هي منطقة ضمن هذه المنظومة كاملة، ولذا من الطبيعي ان يصدر النظام البحريني بعض الترهات وبعض القضايا التافهة التي يصدرها، لانه يعتبر ذيل من اذيال المنظومة الفاسدة في العالم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

روابط ذات صلة

ولي عهد البحرين يلتقي سفير الكيان الإسرائيلي لدى المملكة

من ملفات الإضطهاد في البحرين: المعتقل حبيب حسن

طريقة جديدة لتعذيب المعتقلين في البحرين.. اسامة الصغير مثالا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة امريكيون تدين الأحكام التعسفية بحق 4 شبان بحرينيين

رئيس الوزراء البريطاني يعتذر لخرقه إجراءات كورونا بحضوره حفلا

تأكيد أممي على انتخابات ليبيا.. والكشف عن "رجال ظل" القذافي

سلطات تونس تفرض حظرا ليليا للتجوال بهدف التصدي لكورونا

"قسد" تداهم مخيم الهول وتختطف عدداً من المقيمين

الكاظمي يترأس اجتماعاً في مبنى محافظة النجف الأشرف