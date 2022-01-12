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جلال زادة يكشف لقناة العالم عن مقترح غربي خلال مباحثات فيينا

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني 'وحيد جلال زادة' أن الجانبين الأوروبي والأميركي قدما اقتراحا بشأن توافق مؤقت في مفاوضات فيينا، وقال إن طهران لم تؤيد أو تعارض هذا الاقتراح.

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم تبث مساء اليوم، أوضح جلال زادة أن موضوع الاتفاق المؤقت لا يتعارض مع قانون البرلمان الإيراني القاضي بإلغاء اجراءت الحظر وحمایة مصالح الشعب الإیراني، مشيرا الى أن أولوية الوفد الإيراني المفاوض هي التوصل الى اتفاق دائم يلبي جميع مصالح وطموحات الشعب الإيراني.

وقال جلال زادة: "ان الجمهورية الاسلامية تريد ان تنهي نظام اجراءات الحظر الأميركي حتى لا تكون أداة بيد الاميركيين للعودة اليه بحجج وذرائع واهية، وان طهران تريد التحقق من الغاء الحظر برفعه عن البنوك وقطاع النفط ويكون بامكاننا بيع النفط واستلام الاموال نقدًا وامكانية شراء البضائع مع هذه الاموال واستجلابه الى داخل ايران، مؤكدا انه في ما يخص الضمانات فطهران ترى ان أحد الطرق هي اصدار قرار اممي وتحديد خسارة في حال انسحاب الجانب الأميركي مرة ثانية من الاتفاق".

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بالفيديو.. جلال زادة يكشف لقناة العالم عن مقترح غربي خلال مباحثات فيينا

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