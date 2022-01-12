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اتحاد الكرة المصري يتحدث عن إقالة كيروش و"العقبة المستحيلة"

اتحاد الكرة المصري يتحدث عن إقالة كيروش و
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

علّق عضو بالاتحاد المصري لكرة القدم على احتمال إقالة المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" كارلوس كيروش، في أعقاب الخسارة بهدف نظيف والأداء الباهت أمام نيجيريا، الأربعاء، في مستهل مشوار المنتخبين بكأس أمم إفريقيا.

العالم - منوعات

وقال العضو عامر حسين في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم"، إن إقالة كيروش "أمر صعب" بسبب الشرط الجزائي الكبير في عقد المدرب البرتغالي.

وأوضح أن "الشرط الجزائي في عقد كيروش هو حصوله على قيمة راتبه لمدة سنة ونصف، مما يعني أن الاتحاد سيكون مطالبا بدفع ما يعادل 42 مليون جنيه إن أقاله".

وتلقى كيروش انتقادات بالجملة بعد لقاء نيجيريا، بسبب تغيير مراكز عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم محمد صلاح الذي لعب في مركز قلب الهجوم، فضلا عن الدفع بمحمود حسن "تريزيغيه" أساسيا رغم عودته من غياب استمر 8 أشهر للإصابة.

وكان كيروش قد برر خسارة المنتخب المصري أمام نيجيريا قائلا: "الأمر بسيط، أداؤنا في الشوط الأول كان فقيرا للغاية، لم نكن موجودين على أرضية الملعب، وبدأنا اللعب في الشوط الثاني".

وأضاف: "لقد خسرنا هذه المباراة، ولكن هناك 6 نقاط يمكننا جمعها، سنحقق الفوز على السودان وغينيا بيساو ونتأهل للدور القادم".

ورغم أن الحكم على فرص مصر في البطولة يبدو مبكرا وأن الهزيمة جاءت أمام خصم قوي، فإن خيار إقالة كيروش بدا مطلبا عند بعض الجماهير.

وطالبت جماهير برحيل كيروش و"إنقاذ ما يمكن إنقاذه" للمنتخب المصري، مع التركيز على المرحلة المقبلة وهي التصفيات الحاسمة لمونديال قطر 2022.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري استعان بكيروش بعد إقالة سلفه حسام البدري "لسوء الأداء"، قبل وقت قصير من انطلاق تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأمام "الفراعنة" في مارس المقبل مواجهتان مصيريتان مع منافس لم يتحدد بعد، في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم التي تقام أواخر العام الجاري في قطر.

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