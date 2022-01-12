بالفيديو.. نيويورك تايمز تكشف الجديد عن مصير بن نايف

العالم - خاص بالعالم

لاتزال المعلومات تتكشف عن سوء معاملة بعض المعتقلين في السعودية، فقد عادت صحيفة نيويورك تاميز الأميركية لتسلط الضوء على ملف اعتقال امراء وشخصيات بارزة ابرزها، ولي العهد محمد بن نايف الذي اطاح به محمد بن سلمان ليتولى هو منصب ولي العهد عام 2017.

ووضع بن نايف قيد الإقامة الجبرية حتى آذار مارس 2020، واحتجز في الحبس الإنفرادي وحرم من النوم وعلق بالمقلوب من كاحليه بحسب شخصين اطلاعا على حالته.

وبحسب مصادر مقربة فقد تم نقل الأمير محمد بن سلمان في الخريف الماضي الى فيلا داخل المجمع المحيط بقصر اليمامة الملكي في الرياض، حيث لايزال بن نايف محتجزًا هناك لوحده ولا يوجد في الفيلا تلفزيون او أجهزة الكترونية اخرى، ولا يتلقى سوى زيارة محدودة من افراد اسرته، ويبدو انه اصيب بإصابة دائمة في كاحليه من معاملة في الحبس ولا يمكنه المشي بدون عصا.

الحكومة السعودية لم توجه اي اتهامات رسمية اليه ولم توضح سبب اعتقاله، لكن يفترض معظم الخبراء السعوديين بحسب تقرير حيث ان الدافع يعود الى خشية محمد بن سلمان من ان ولي العهد السابق رقد يحول دون توليه العرش السعودي.

في غضون ذلك عادة الأميرة بسمة بنت سعود الى منزلها مع ابنتها سهود الشريف بعد اطلاق سراحهما، ولم يتضح بعد ما اذا كان يسمح لها بالسفر الى الخارج لتلقي العلاج بسبب مرض في القلب.

ولايزال عدد من الشخصيات البارزة بينهم نجل الملك السابق عبدالله رهن الاعتقال بحسب مقربين منهم.