المالكي وعلاوي يعلقان على احداث الجلسة الاولى للبرلمان الجديد

العالم - العراق

وقال مكتب المالكي في بيان إن الأخير استقبل بمكتبه، إياد علاوي "لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة، والاحداث التي رافقت انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد".



واكد المالكي، على "ضرورة الحفاظ على المصلحة الوطنية وديمومة الحوار بين الأطراف السياسية العراقية بعيداً عن الخلافات والفوضى من أجل مواجهة التحديات التي يمرّ بها البلاد"، مشيراً إلى أن "جلسة البرلمان التي عقدت الاحد شابتها خروقات قانونية ودستورية مما استدعى الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية للنظر بتلك الخروقات ومعالجة الخلل الحاصل".

بدوره، اعرب علاوي عن "أسفه لما حصل خلال انعقاد البرلمان، داعياً جميع الاطراف الى تغليب مصلحة الشعب العراقي وتعزيز الثقة بين القوى السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لمواصلة الحوارات والابتعاد عن الخلافات والاجواء المشحونة والمتشنجة من اجل تحقيق الامن والاستقرار في البلاد".