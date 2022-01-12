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عباس الصادق: إن الوضع الراهن يضاعف من مسؤولية كل شريف لإعلاء صوت الحق في الداخل السعودي

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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