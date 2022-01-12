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افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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السيد صفي الدين: نقول لاميركا والغرب والسعودية بانهم لم يعرفوا الى الان طبيعة المقاومة وقوتها
السيد صفي الدين:المطلوب اليوم هو ان تتوقف السعودية عن سياسة التنمر على العالمين العربي والاسلامي
السيد صفي الدين: إن الشعوب العربية التي يتم التآمر عليها في اليمن والجزيرة العربية ولبنان وفلسطين أكثر أصالة من أولئك الحكام المتآمرين
السيد صفي الدين: لا يمكن لأي قوة في العالم أن توقف الصوت الذي يرفع نصرة للمظلومين
السيد صفي الدين: ما نقوم به اليوم هو الحد الأدنى في نصرة شعب مظلوم ومسجون لا يمكنه أن يعبر عن أبسط حقوقه
السيد صفي الدين: الشهيد النمر إنما كان يظهر الموقف الشرعي والأخلاقي والوطني بالكلمة ولم يحمل سلاحا
فعالية إعلامية في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر
الشيخ غازي حنينة: الحكومة تشكل في لبنان ما دام فيه مقاومة ورجال مقاومة وسيد مقاومة
كلمة رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الشيخ النمر
كلمة رئيس الجبهة العربية التقدمية نجاح واكيم في فعالية ذكرى استشهاد الشيخ نمر النمر
السيد صفي الدين: الشهيد النمر إنما كان يظهر الموقف الشرعي والأخلاقي والوطني بالكلمة ولم يحمل سلاحا
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش
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