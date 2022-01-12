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السيد صفي الدين:المطلوب اليوم هو ان تتوقف السعودية عن سياسة التنمر على العالمين العربي والاسلامي

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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