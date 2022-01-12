هل تسير مفاوضات فيينا بالاتجاه الصحيح؟ ومعاناة الأسرى والأولويات الفلسطينية

خاص بالعالم

وأكدَ رئيسُ لجنةِ الأمنِ القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة أنّ الجانبَ الأوروبي والأميركي قدَّمَ اقتراحاً بشأنِ توافقٍ مؤقت في مفاوضات فيينا.

وقال إنّ طهران لم تؤيدْ أو تعارضْ هذا الاقتراح لكن أولويةَ الوفدِ الإيراني المفاوض هي التوصلُ الى اتفاقٍ دائم يُلبي جميعَ مصالحِ وطموحاتِ الشعبِ الإيراني.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تأكيد رئيسُ المكتبِ السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أنّ قضيةَ الأسرى على رأسِ أولوياتِ الشعبِ الفلسطيني، معرباً عن استعدادِ المقاومة لخوضِ ايِ غمارٍ لإنهاءِ معاناةِ الأسرى الفلسطينيين.

كما حذرتْ حماس سلطاتِ الاحتلال من الاستمرار بسياسةِ الإهمالِ الطبي مع الأسير ناصر أبو حميد الذي تدهورتْ حالتُه بشكلٍ خطير.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.