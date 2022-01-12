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بالفيديو.. المستجد في مباحثات فيينا لرفع الحظر عن إيران

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تتواصل المفاوضات والمباحثات في العاصمة النمساوية فيينا بين ايران وأطراف الاتفاق النووي بهدف إلغاء الحظر الأميركي عن طهران.

العالم - خاص بالعالم

واكد رئيس لجنة الأمنِ القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني 'وحيد جلال زادة' خلال مقابلة مع قناة العالم، أنّ الجانب الأوروبي والأميركي قدم اقتراحاً بشأن توافق مؤقت في مفاوضات فيينا، وقال إنّ طهران لم تؤيد أو تعارض هذا الاقتراح، مضيفا أنّ موضوع الاتفاق المؤقت، لا يتعارض مع قانون البرلمان الإيراني القاضي بإلغاء اجراءت الحظر وحماية مصالحِ الشعب الإيراني، مشيراً الى أنّ أولويةَ الوفد الإيراني المفاوض هي التوصل الى اتفاق دائم يلبي جميعَ مصالح وطموحات الشعب الإيراني.

وقال جلال زادة: "ان الجمهورية الاسلامية تريد ان تنهي نظام اجراءات الحظر الأميركي حتى لا تكون أداة بيد الاميركيين للعودة اليه بحجج وذرائع واهية، وان طهران تريد التحقق من الغاء الحظر برفعه عن البنوك وقطاع النفط ويكون بامكاننا بيع النفط واستلام الاموال نقدًا وامكانية شراء البضائع مع هذه الاموال واستجلابه الى داخل ايران، مؤكدا انه في ما يخص الضمانات فطهران ترى ان أحد الطرق هي اصدار قرار اممي وتحديد خسارة في حال انسحاب الجانب الأميركي مرة ثانية من الاتفاق".

هذا وكان العديد من المسوولين الايراانيين شددوا على أن التوصل الي أي اتفاق يتطلب الوفاء بالالتزامات مؤكدين أن طهران لا تثق بالاطراف الغربية بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق السابق، ودعت ايران الاطراف الاوروبية الي اتخاذ خطوات فعالة ومفيدة من اجل الدفع بعملية المفاوضات الى الامام.

واكد وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان في تصريحات سابقة ان بلاده لم ترى خلال هذه الجولة من المفاوضات اي تحرك اوروبي جاد للعودة الى التزاماتها لكنه شدد على ان هناك تقدم ايجابي في المفاوضات حتى الان.

يأتي هذا وسط تصريحات أوروبية وأميركية على السواء تدعو إلى تسريع وتيرة المحادثات حيث أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان إلى أن المحادثات بطيئة جدا، معتبراً أن ذلك يهدّد إمكانية التوصّل إلى اتفاق في إطار زمني واقعي حسب تعبيره.

بدوره شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، على الحاجة إلى تسريع التقدم لينسجم مع سرعة تقدم البرنامج النووي لإيران حاليًا حسب تعبيره.

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