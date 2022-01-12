الاحتلال يصدر قرارا بهدم مسجد قيد الإنشاء في العيساوية بالقدس المحتلة

العالم - الاحتلال

وأفادت مصادر مقدسية: بأن قرار الاحتلال يتضمن وجوب هدم مسجد "التقوى" الذي لا يزال قيد الإنشاء، خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار القرار؛ بحجة "عدم الترخيص".

وصدر القرار بعد نحو أسبوع من اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية الشرقية من العيساوية وتصوير مسجد “التقوى” وعدد من الأبنية المحيطة به.

وتركت سلطات الاحتلال يوم 3 يناير الجاري إخطاراً بوقف البناء في المسجد بحجة البناء دون ترخيص، “وإلا سيتم هدمه عبر قرار إداري”.

وتعاني العيساوية من إجراءات الاحتلال المتواصلة بحقها وسكانها، منها: مصادرة الأراضي، والبناء الاستيطاني عليها، وسياسات الهدم والمخالفات للمنازل، والمداهمات والاعتقالات، وفرض الإقامة المنزلية الإجبارية، والإبعاد عن البلدة.

ووفق المعطيات، فقد تراجعت مساحة البلدة لصالح الاستيطان من 12500 دونم هي مساحتها قبل عام 1967، الى 2400 دونم، كما يرفض الاحتلال المصادقة على الخريطة الهيكلية البلدة التي تمكن الأهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة فيها.