الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. مرتزقة تركيا في عفرين يكثفون عمليات التنقيب عن الآثار

سوريا.. مرتزقة تركيا في عفرين يكثفون عمليات التنقيب عن الآثار
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر أهلية عن تكثيف مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية عمليات التنقيب عن الآثار تحت إشراف استخباري تركي مباشر في تل دودري الأثري بمنطقة عفرين المحتلة شمال حلب وذلك في إطار ممارساتهم الإجرامية المنظمة بحق التراث السوري.

العالم - سوريا

وبحسب "سانا" قام إرهابيون مدعومون من قوات الاحتلال التركي خلال الأيام الأخيرة بتكثيف عمليات حفر وتجريف التربة بحثاً عن الآثار واللقى في تل دودري الأثري في منطقة عفرين مستخدمين معدات حديثة تم تزويدهم بها من قوات الاحتلال التركي التي تشرف مباشرة على عمليات التنقيب.

ونقلت مصادر للوكالة أن قوات الاحتلال التركي تسعى للسيطرة على القطع الأثرية التي تحفظ تاريخ المنطقة وهويتها السورية وتعمل على توجيه مرتزقتها للبحث عن الآثار بغية بيعها لتجار الآثار الأتراك الذين يبيعونها بدورهم إلى تجار آثار في مختلف دول العالم.

وعمد الإرهابيون بإشراف علماء آثار ومنقبين أتراك وأمريكيين وفرنسيين خلال السنوات السابقة من عمر الحرب العدوانية على سورية إلى التنقيب في المواقع الأثرية وسرقة الكثير من اللقى فيها بغية تخريب التراث الثقافي السوري وتدميره ما يشكل جريمة حرب تضاف إلى ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وتاريخه وحضارته.

روابط ذات صلة

مسلحون تدعمهم تركيا يختطفون عدداً من أهالي عفرين 

إصابة 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في عفرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جلال زاده: الأميركان غير مستعدين لإعطاء أي ضمانات

رئيس وزراء لبنان ينفي تدخل حكومته في عمل القضاء بشأن سلامة

مثقفون خليجيون يقاطعون مهرجانا تطبيعيًا في الإمارات

اليمن.. التصدي لزحف واسع لمرتزقة العدوان في عبن وحريب

بعد الإعتراف بالفلم المفبرك.. شاهد..العدوان السعودي يداري فضحيته بالتصعيد على الشعب اليمني

بعد تحميله المسؤولية من قبل ترامب و أولمرت الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو