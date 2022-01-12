الشيخ غازي حنينة يتحدث عن حكومة لبنان

العالم - خاص بالعالم

ورد الشيخ حنينة أن من يقول إنه طرفا في لبنان يتدخل في شؤون الدول العربية حيث توجه لوزير الداخلية بالقول إن هذا الأداء لا يؤهله لأن يكون رئيس وزراء لبنان في المستقبل.

اعتبر الشيخ غازي حنينة: " أن شهادة الشيخ نمر باقر النمر تجسيد لنهج الرسول الاكرم (ص)، مضيفًا أن سلطات ال سعود لا تفهم الا سياسة القتل والشنق والمنشار بوجه الكلمة الحرة، معتبرا انها عنوان التسلط والقتل واراقة الدماء في المنطقة، منتقدا كلام وزير الداخلية اللبنانية حول وصف الشهيد بالارهابي ووعيده بملاحقة الاحرار من المعارضين للسعودية" وقال: " إن ما تقوم عليه قوة لبنان هو بفعل المقاومة وليس اي امر اخر".

هذا وقد نظمت فعالية خطابية اعلامية في مجمع المجتبي (عليه السلام) في ضاحية بيروت الجنوبية بحضور رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين وحشد من الشخصيات السياسية والعلمائية والاعلامية، بدعوة من المعارضة في الجزيرة العربية وبمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر.