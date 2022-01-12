الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

في ذكرى استشهاد الشيخ النمر..

الشيخ غازي حنينة يتحدث عن حكومة لبنان

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

اكد الشيخ غازي حنينة رئيس مجلس الامناء في تجمع العلماء المسلمين أن الحكومة في لبنان تشكل ما دام هناك مقاومة ورجال مقاومة وسيد مقاومة في لبنان.

العالم - خاص بالعالم

ورد الشيخ حنينة أن من يقول إنه طرفا في لبنان يتدخل في شؤون الدول العربية حيث توجه لوزير الداخلية بالقول إن هذا الأداء لا يؤهله لأن يكون رئيس وزراء لبنان في المستقبل.

اعتبر الشيخ غازي حنينة: " أن شهادة الشيخ نمر باقر النمر تجسيد لنهج الرسول الاكرم (ص)، مضيفًا أن سلطات ال سعود لا تفهم الا سياسة القتل والشنق والمنشار بوجه الكلمة الحرة، معتبرا انها عنوان التسلط والقتل واراقة الدماء في المنطقة، منتقدا كلام وزير الداخلية اللبنانية حول وصف الشهيد بالارهابي ووعيده بملاحقة الاحرار من المعارضين للسعودية" وقال: " إن ما تقوم عليه قوة لبنان هو بفعل المقاومة وليس اي امر اخر".

هذا وقد نظمت فعالية خطابية اعلامية في مجمع المجتبي (عليه السلام) في ضاحية بيروت الجنوبية بحضور رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين وحشد من الشخصيات السياسية والعلمائية والاعلامية، بدعوة من المعارضة في الجزيرة العربية وبمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر.

روابط ذات صلة

 عباس الصادق يدعو لرفع الصوت بوجه آل سعود

لقاء المعارضة في الجزيرة العربية يحيي ذكرى استشهاد الشيخ النمر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"أوميكرون" أقل خطورة.. وهذا أحدث دليل

بدء مفاوضات جديدة بين الصين والهند لحل الأزمة الحدودية

في ذكرى استشهاد الشيخ النمر.. الشيخ غازي حنينة يتحدث عن حكومة لبنان

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-01-2021

في ذكرى استشهاد الشيخ النمر..  عباس الصادق يدعو لرفع الصوت بوجه آل سعود

الرئيس الكازاخستاني يلغي حالة الطوارئ في عدد من الأقاليم