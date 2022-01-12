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مثقفون خليجيون يقاطعون مهرجانا تطبيعيًا في الإمارات

مثقفون خليجيون يقاطعون مهرجانا تطبيعيًا في الإمارات
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مثقفون خليجيون عن مقاطعتهم مهرجانا يُقام في الإمارات في شباط/ فبراير المقبل.

العالم- الامارات

وقال ائتلاف الخليج (الفارسي) ضد التطبيع، إن الكاتبة العمانية بشرى خلفان، والكويتية منى الشمري، ومواطنها علي عاشور، قرروا مقاطعة مهرجان “طيران الإمارات للآداب”.

وأعلن منظمو المهرجان عن أسماء المدعوين للمشاركة، ومن ضمنهم الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان، وهو مدافع عن نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ومعارض لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين، بحسب الائتلاف.

وضمت قائمة المدعوين، أدباء وأكاديميين ومثقفين من مجموعة دول عربية.

يشار إلى أن الإمارات ومنذ تطبيعها مع الاحتلال الإسرائيلي صيف العام 2020، وقعت اتفاقيات عديدة مع الاحتلال، ودعت شخصيات إسرائيلية إلى جل الفعاليات المقامة على أرضها.

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مثقفون خليجيون يقاطعون مهرجانا تطبيعيًا في الإمارات

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