شاهد..العدوان السعودي يداري فضحيته بالتصعيد على الشعب اليمني

العالم - خاص بالعالم

تحالف العدوان السعودي ومن خلال المتحدث باسمه تركي المالكي الذي ظهر من من مدينة عتق في شبوة اعلن عن بدا التحالف عمليات عسكرية جديدة في اليمن، مضيفا ان قواته بدات التصعيد في جميع المحاور حسب تعبيره، هذا بينما أقر بالفيلم المفبرك الذي عرضَهُ في وقتٍ سابق، وتحدث عن مستودعات لتخزينِ الصواريخ الباليستية في ميناء الحديدة، وتبيّن لاحقاً أنّ تلك المشاهدَ مسروقة من فيلم وثائقي أميركي عن العراق، وتذرّعَ المالكي بانّ الفليمَ مرر بالخطأ.

هذا بينما أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أن إقرار ناطق العدوان على فضيحته المدوية باختلاق مقاطع لمواقع صواريخ غير موجودة إلا في الأفلام وتسميته هامش خطأ، مثير للضحك والشفقة في آن واحد، مضيفا ان هامش الخطا هذا كما يقول المالكي يذهب ضحاياه مدنيون ويتكرر كل مرة كنتيجة طبيعية لعدوان غاشم هو أكبر خطأ وأكبر خطيئة ترتكب بدعم أمريكي ضد شعب اليمني.

الى ذلك اعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها كبدت قوى العدوان السعودي الاماراتي في محافظة شبوة خسائر فادحة في الارواحِ والمعدات.

‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي للقواتِ المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اكد أنّ القوات اليمنية تصدت لهجماتٍ واسعه من قِبلِ مرتزقة العدوان السعودي، مضيفاً أنّ خسائرَ العدوان بلغت اكثر من 500 قتيل بينهم قادة، وعدداً من الجرحى تجاوزَ 800 جريح من مرتزقة الإمارات في شبوة بحسبِ مصادر استخباراتية، مشدداً أنّ القواتِ اليمنية دمرت أكثر من مئة آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافعِ الكبيرة والمتطورة، وتوعّد سريع الامارات بالرد القاسي مضيفاً أنّ عليها تحمل عواقب هذا التصعيد.