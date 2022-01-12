اليمن.. التصدي لزحف واسع لمرتزقة العدوان في عبن وحريب

العالم- اليمن

وقال العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية "تمكنت قواتنا بفضل الله من التصدي لزحف كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات عين بشبوة وحريب بمأرب استمر لعدة ساعات دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف وتم تكبيد مرتزقة ودواعش الإمارات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حيث سقط منهم العشرات بين قتيل ومصاب".

وأكد العميد سريع انه تم استهداف تجمعات العدو بصاروخين بالستيين وكانت الإصابة دقيقة وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى وتم مشاهدة سيارات الإسعاف وهي تهرع لنقلهم بعد الاستهداف.