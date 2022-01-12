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جلال زاده: اميركا على استعداد لالغاء بعض الحظر وترفض الغاء الحظر التسليحي الذي انتهت مدته طبقا للقرار 2231 وتحاول التنصل عنها

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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