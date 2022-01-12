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تغيب 10% من أعضاء الكنيست..

موجة كورونا 'غير مسبوقة' تضرب الكيان الاسرائيلي

موجة كورونا 'غير مسبوقة' تضرب الكيان الاسرائيلي
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

غاب ما لا يقل عن 14 مسؤولا صهيونيا اليوم الأربعاء، عن العمل الحكومي، وسط انتشار فيروس كورونا بين اعضاء الكنيست وتسجيل مستويات قياسية جديدة من الإصابات.

العالم- الاحتلال

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": أن ستة أعضاء في الائتلاف الحاكم، بمن فيهم وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد ، ونائبه عيدان رول ووزير الأمن الصهيوني عمر بارليف وأعضاء الكنيست مايكل بيتون ويومتوب كالفون (يمينا) وإيميلي مواتي، في العزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

أما في المعارضة، فقد تم وضع ثمانية اعضاء في الكنيست في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، بما في ذلك ثلاثة من أعضاء الكنيست من حزب الليكود: حاييم كاتس وأوفير كاتس وإتي عطية.

كما أصيب بالفيروس كل من يواف بن تسور، يسرائيل ايشلر، يتسحاق بندرس، أسامة السعدي وأوفير صوفر. ما يعني أن 10٪ أو 12 من أصل 120 عضوا كنيست مصابين بفيروس كورونا. إلا أن جلسات الكنيست ، اليوم الأربعاء، استمرت على الرغم من غياب هؤلاء.

يذكر أن الكيان الاسرائيلي سجل اليوم أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا بين المستوطنين منذ بدء الوباء عام 2020، حيث بلغ 43815 إصابة.

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