حماس تستغرب "التصريحات التوتيرية" لجبريل الرجوب

العالم- فلسطين

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح له، مساء الأربعاء: إن الرجوب يعلم حقيقة من هو المعطل الحقيقي للمصالحة الفلسطينية، ومن الذي عطل مسار الانتخابات الشاملة.

وأكد: أن "اختلاق الاتهامات الباطلة وتحريف الحقائق، لن تغطي على أصحاب منهج التفرد في الساحة الفلسطينية واستمرار تأزيمها، وعرقلة الوحدة الوطنية، والتراجع عن الانتخابات المقررة، وعرقلة برنامج المقاومة في الضفة الغربية ضد الاستيطان والاحتلال الصهيوني".

ونبّه لأن أولويات حماس النضالية والسياسية الواضحة في مواجهة المحتل، "التي تعبر عن نضج سياسي حقيقي في تقديم مصالح شعبنا العليا على أي مصالح حزبية أو جهوية، جعلتها تكون في مقدمة من يواجه صفقة القرن ويحمي قرار شعبنا، والحرص على الشراكة الوطنية والتي كانت بقرار جماعي لقيادة الحركة، وما تبعه من لقاء (الأمناء العامين) بمشاركة إسماعيل هنية رئيس الحركة".

وأضاف قاسم: أن "ما قامت به مقاومتنا الباسلة من رسائل واضحة بالاستعداد للمواجهة وإجراء المناورة الصاروخية دليل آخر على عنفوان ونضج مشروعنا المقاوم، وهو ما جعل قادة العدو يعيدون حساباتهم".

وثمن قاسم :موقف الفصائل الفلسطينية التي أجمعت على ضرورة الإصلاح لجميع المؤسسات الفلسطينية، وبنائها على "أسس وطنية تتوافق مع تطلعات شعبنا في استعادة حقوقه".

وجدد موقف الحركة الداعي لإجراء انتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية "التي تعيد الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية وتقود شعبنا بوحدة وطنية كاملة على قاعدة المقاومة والتحرير".

ورأى قاسم: أنه "بات من الضرورة تخلي قيادة حركة فتح والسلطة عن نهج التفرد بالحالة الوطنية، والإقصاء لكل مكونات وفصائل شعبنا، والإدراك بأهمية العمل الوطني المشترك، واعتماد برنامج نضالي حقيقي في مواجهة الاحتلال".

ودعا "الإخوة في حركة فتح" إلى الالتزام بما اتُّفق عليه في جميع الحوارات التي عُقدت خلال المدّة الماضية، والمسارعة إلى عقد الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث؛ لإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية في الداخل والخارج على أسس ديمقراطية للخروج من الحالة الراهنة.

وكان الرجوب تحدث بمغالطات خلال حوار أجراه مع قنوات فضائية في لبنان وسوريا، محاولاً اللمز بمواقف حماس وقيادتها، والقفز على حقائق خاصة بالمصالحة الفلسطينية والانتخابات الأخيرة التي أجهضها رئيس السلطة بعد استطلاعات رأي أظهرت أن حركة فتح ستمنى بهزيمة كبيرة فيها.