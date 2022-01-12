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على طالبان إثبات موقفها عمليا في منع تهريب المخدرات إلى إيران

على طالبان إثبات موقفها عمليا في منع تهريب المخدرات إلى إيران
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في إيران "إسكندر مؤمني" إن حركة طالبان أعلنت رسميا أنها ستمنع تهريب المخدرات عبر الأراضي الافغانية إلى إيران؛ مؤكدا أنه ينبغي على الأخيرة بأن تثبت ذلك على أرض الواقع.

العالم - إيران

وأدلى مؤمني بهذا التصريح للصحفيين، على هامش اجتماع المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات الذي انعقد اليوم بمحافظة خراسان الرضوية.

واضاف الامين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، "نحن نتوقع من طالبان، ان تبثت عمليا موقفها (بشان الحؤول دون تهريب المخدرات الى ايران)".

وتابع، "اننا في الوقت نفسه، وضعنا بعين الاعتبار كافة التوقعات؛ لو تزايدت عمليات تهريب المخدرات او تراجعت".

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، لفت مؤمني الى ضبط ما يبلغ 800 طن من المخدرات في غضون الشهور التسعة الاخيرة، داخل البلاد.

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