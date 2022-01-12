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تفاصيل زيارة وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني الى دمشق

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الطرق وإعمار المدن الايراني رستم قاسمي على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى العاصمة السورية دمشق في إطار زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام التقى خلالها بكبار المسؤولين السوريين.

العام - مراسلون

واستهل قاسمي زيارته بلقاء الرئيس السوري بشار الاسد، الذي اكد على أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة لسورية وإيران، وتربط بين قطاع الأعمال في كلا البلدين.

وقال قاسمي: "التقينا بالرئيس بشار الاسد وتحدثنا معه حول العلاقات الاقتصادية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لازالة العراقيل التي تعتريها، كما بحثنا مع الدكتور مقداد العلاقات الثنائية بين البلدين، وموضوع البربط السككي بين ايران وسوريا، ونأمل تحقيق هذا الرباط مع العراق ومنه الى سوريا".

وزير الخارجية السوري كان في استقبال الوفد الايراني، حيث اكد على موقف دمشق الداعم للخط السياسي الايراني في مباحثات فيينا، موكدا على وقوف بلاده مع اي تعاون اقليمي يقوم على اسس واضحة حددتها كل من سورية وايران.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل مقداد: "لا يوجد على الاطلاق اي عائق امام انفتاح كامل على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لن اخوض في التفاصيل لكننا تناولنا مواضيع الطرق البرية والسكك الحديدية واتوجه شرقاً كما وجه بذلك الرئيس بشار الاسد"

ملفات عدة كانت على طاولة البحث بين الضيف الايراني وو زير النقل السوري ابرزها تطوير واقع النقل برا وبحرا وجوا.

وفي هذا السياق قال قاسمي : ناقشنا مع وزير النقل السوري سبل تعزيز وتطوير العلاقات في هذا الاطار واتفقنا على تفعيل خط النقل البحري وتطوير الشحن الجوي ونقل الزوار الايرانيين الى سوريا".

من جانبه قال وزير النقل السوري زهير خزيم: "تمت المتابعة مع الوزير لمسات عبر اللجان التي تتشكل بحيث يتم دراسة كل الخطوات اللاحقة التي ستؤول الى تحقيق عملية الربط السككي بين البلدين ان شاء الله".

لقاءات ثنائية جمعت الحليف الايراني كذلك بوزير الاقتصاد السوري حيث جرى التاكيد خلالها على رغبة دمشق بتعاون شامل مع ايران، في قطاعي التجارة والاقتصاد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. تفاصيل زيارة وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني الى دمشق

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