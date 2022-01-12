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محتجون يحاولون اقتحام مصرف لبنان المركزي

محتجون يحاولون اقتحام مصرف لبنان المركزي
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

نفذ محتجون اليوم الأربعاء، اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي في شارع الحمراء، تنديدا بالسياسات المالية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار، كما حاولوا اقتحام المبنى.

العالم - لبنان

وبحسب المعلومات، وقع إشكال بين متظاهرين والقوى الأمنية بعد محاولة محتجين تسلق جدار المصرف، فيما حاول آخرون اقتحام المبنى من الجهة الخلفية. كما أضرمت النار في مكتب عند المدخل.

وقد تراجعت الليرة اللبنانية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ33 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.

وقد بات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولارا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي رفع الدعم عنها، ارتفاعها.

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محتجون يحاولون اقتحام مصرف لبنان المركزي

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