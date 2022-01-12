محتجون يحاولون اقتحام مصرف لبنان المركزي

العالم - لبنان

وبحسب المعلومات، وقع إشكال بين متظاهرين والقوى الأمنية بعد محاولة محتجين تسلق جدار المصرف، فيما حاول آخرون اقتحام المبنى من الجهة الخلفية. كما أضرمت النار في مكتب عند المدخل.

وقد تراجعت الليرة اللبنانية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ33 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.

وقد بات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولارا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي رفع الدعم عنها، ارتفاعها.