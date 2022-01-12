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صحيفة: الإعدام لسكرتير قائد أركان الجيش الجزائري السابق والمؤبد لآخرين

صحيفة: الإعدام لسكرتير قائد أركان الجيش الجزائري السابق والمؤبد لآخرين
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "الوطن" الجزائرية، الأربعاء، بأن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالإعدام في حق قرميط بونويرة، الذي شغل منصب سكرتير قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.

العالم - الجزائر

ووفقا للصحيفة الصادرة باللغة الفرنسية، فإن المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة قضت بالحكم يوم الاثنين الماضي.

وحكمت المحكمة ذاتها بالمؤبد على كل من قائد الدرك الفار، غالي بلقصير، والدبلوماسي السابق المقيم في لندن محمد العربي زيطوط، وهو عضو في حركة "رشاد" التي أدرجتها السلطات الجزائرية ضمن قوائم الإرهاب.

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.

يذكر أن بلقصير محل بحث من طرف الإنتربول بعد إصدار القضاء الجزائري مذكرة توقيف في حقه، كما جردته المحكمة العسكرية في قضية سابقة من رتبة جنرال، فيما يستفيد الدبلوماسي السابق محمد العربي زيطوط من اللجوء السياسي في بريطانيا منذ سنوات.

أما بونويرة، فقد تسلمته الجزائر من تركيا السنة الماضية.

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صحيفة: الإعدام لسكرتير قائد أركان الجيش الجزائري السابق والمؤبد لآخرين

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