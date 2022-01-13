البيت الابيض: لولا خروج ترامب من الاتفاق النووي لما وجدت المشكلات الحالية مع ايران

العالم - الأميرکيتان

وفي مؤتمرها الصحفي، وصفت جنيفر ساكي، مرة اخرى، الادارة الاميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب، بأنها مسؤولة عن المشكلات الحالية مع ايران.

بهذا الشأن أوضحت ساكي: لو لم يخرج الرئيس الاميركي من الاتفاق مع ايران، لما حصلت أي من الاشياء التي نراها حاليا مع ايران.

وصرحت: ان ترامب ودون ان يفكر بالاحداث اللاحقة، خرج من الاتفاق مع ايران، وبالتالي لم يعد البرنامج النووي الايراني تحت السيطرة والاحتواء.. وبخروج ترامب من الاتفاق، فقدنا اقوى نظام للتفتيش تم التفاوض بشأنه حتى الان.

وتواصل ايران الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا مع مجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي منذ يوم الاثنين 3 كانون الثاني/يناير 2022 بفيينا بهدف إلغاء الحظر، ومنذ ذلك الحين جرت المفاوضات على مختلف المستويات.