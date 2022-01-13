اليمن.. طيران العدوان يستهدف محيط مستشفى جنوب صنعاء

العالم - اليمن

أصيب 4 من طاقم مستشفى 48 النموذجي، فجر اليوم الخميس، نتيجة غارتين لطيران العدوان السعودي الأمريكي بجواره في منطقة السواد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

وأفاد مراسلنا في صنعاء بأن طيران العدوان استهدف محيط المستشفى بغارتين ما أسفر عن إصابة 4 من طاقم المستشفى 2 منهم بحالة خطرة ووقوع أضرار في المستشفى وحدوث حالة من الهلع في أوساط المرضى.

يأتي هذا الاستهداف للمدنيين والأعيان المدنية في سياق الرغبة الأمريكية في استمرار العدوان من خلال التصعيد الواضح في أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد، الأمر الذي يؤكد زيف دعوات واشنطن للسلام.