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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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جلال زاده: نحن ندعو للحوار بين كافة الاطراف الافغانية
جلال زاده: ايران ومنذ اربعة عقود وقفت الى جانب الشعب الافغاني وقدمت التسهيلات للافغان وتريد ان تتشكل حكومة شاملة في هذا البلد
جلال زاده: بعض الدبلوماسيين الايرانيين زاروا مبنى القنصلية الايرانية في جدة ونتطلع لعلاقات جيدة مع السعودية
جلال زاده: نحن نتطلع دوما الى اقامة علاقات قوية مع الدول المجاورة
جلال زاده: الجانب المقابل هو الذي نكث عهوده
جلال زاده: لانخضع لاية ضغوط ولن نتفاوض تحت هذه الشروط
جلال زاده: سياسة ايران لم تكن على اساس اتفاق مؤقت ومانريده هو اتفاق شامل ودائم
جلال زاده: امريكا تقول انها غير مستعدة لتقديم الضمانات على المدى البعيد
جلال زاده: اميركا على استعداد لالغاء بعض الحظر وترفض الغاء الحظر التسليحي الذي انتهت مدته طبقا للقرار 2231 وتحاول التنصل عنها
جلال زاده: بشان المفاوضات قد بيننا ثلاث خطوات من قبيل الغاء الحظر والغاء الحظر الذي فرضه ترامب
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مع الحدث
امريكا لن تلدغ روسيا مرتين
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥
هاشتاغ
العدوان السعودي يفبرك أفلام هوليوودية على أنها في اليمن
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢١
مع الحدث
المواجهة الامريكية الروسية في اوكرانيا وكازاخستان
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩
انقلاب الصورة
هل يؤثر خروج القوات الاميركية من العراق علی الاقليات؟
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢
خاص بالعالم- مراسلون
اليمن وحقيقة التطورات في شبوة
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣
انقلاب الصورة
كيف خدعت الولايات المتحدة العراقيين ؟
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.