الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
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اليمن.. طيران العدوان يستهدف محيط مستشفى جنوب صنعاء

بلينكن يتهم شركة روسية بتزويد كوريا الشمالية ببضائع لبرنامجها الصاروخي

البيت الابيض: لولا خروج ترامب من الاتفاق النووي لما وجدت المشكلات الحالية مع ايران

صحيفة: الإعدام لسكرتير قائد أركان الجيش الجزائري السابق والمؤبد لآخرين

مصادر: البيت الأبيض يركز التصويب على ترامب لانسحابه من الاتفاق النووي

العراق.. عبوة تستهدف رتلاً لدعم التحالف الدولي قرب بابل