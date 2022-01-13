شاهد: اكبر مساعدات بتاريخ الامم المتحدة تقدم لهذا البلد!

العالم- مراسلون

تقارير تتحدث عن ارقام مهولة تعاني الجوع والعوز، اكثر من نصف سكان افغانستان جوعى نتيجة الازمة الانسانية والاقتصادية الحادة الذي حلّت بالبلاد جراء التحولات الاخيرة عقب الانسحاب الاميركي الذي يصفونه بالفوضوي والغير المسؤول.

وتؤكد الأمم المتحدة أنها تحاول الدعم بـ 5 مليار دولار للحد من توسع اطار الأزمة الانسانية التي بدأت أيام الحكم السابق وتفاقمت مع سيطرة طالبان على البلاد.

طالبان رحبت بالمساعدات الاممية لكنها حذرت من انها ذا تاثير مؤقت وهذا ما يستدعي البحث عن حلول دائمة.

وقد باشرت المنظمة توزيع المساعدات على الارض، حيث بدأ توزيع سلال غذائية تشمل المواد الاولية من الزيت والطحين والارز على الافغان.

وافاد مراسل العالم في كابول مجتبى محمد يونس: بان هذه هي الدفعة الاكبر من المساعدات التي تصل الى الأفغان، ولكنها لا تلبي متطلبات هؤلاء على المدى الطويل بخاصة لسكان المناطق النائية.

ويشكو مواطنون افغان من عدم وصول هذه المساعدات إلى العائلات التي تستحقها بخاصة في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن، حيث يصعب الوصول اليها بسبب الثلوج او وعورة التضاريس.

وفيما يواجه السكان بافغانستان واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نمواً في العالم، حيث يعاني نصفهم من سوء التغذية الحاد.