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فضيحة بجلال للعميد تركي المالكي السعودي

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

ليس هناك شيء عند تحالف العدوان السعودي على اليمن سوى ان يأتي بالفضائح والفبركات لكي يحصل على بطولات وهمية امام الرأي العام العالمي.

فضائح تفتقد حتى الى المهنية والموضوعية، وتفتقد الى الدقة والخبرة، وهذه الفضيحة ليس من اي شخص تعلن، بل على لسان الناطق باسم تحالف العدوان تركي المالكي في مؤتمر صحفي، ويبلغ العالم والرأي العام بمشاهد مقتطعة من فيلم امريكي اسمه "severe clear" قام بتصويره احد الجنود الامريكيين اثناء غزو الجيش الامريكي للعراق، ليزعم المالكي ان هناك مصانع لتجميع الصواريخ الباليستية في اليمن في ميناء الحديدة ومن ثم يعرض المشهد من الفيلم الامريكي ويقول انه يكشف عن معلومات مهمة، وان هذه المشاهد لايمكن الافصاح عن موقعها حالياً!

فضيحة بجلال للعميد تركي المالكي، ويبدو انه ليس فقط الامريكان والهوليود تنتج افلاماً خيالية، ولكن تحالف العدوان السعودي على اليمن ايضاً انتج افلاماً خيالية وفبركات "ما انزال الله بها من سلطان"، والعجيب ان السعودية العظمى تقدم الفبركات الضعيفة حتى على المستوى التقني بهذا المستوى من الهزالة، أين السعودية العظمى واسطولها الاعلامي كالعربية والحدث والاخبارية والخ.. والتي اشترت نصف الاعلام العربي ولا يبقى احداً في العالم الا وقد تسلم اموالاً ورشى منها، حتى يتكلم عن السعودية العظمى ودورها الاستراتيجي!

شاهدوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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