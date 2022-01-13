مؤسسة الكهرباء اليمنية تدين منع العدوان دخول المشتقات النفطية

العالم - اليمن

وأكدت المؤسسة في بيان لها، الأربعاء، أن استمرار منع دخول المشتقات النفطية من قبل العدوان يضاعف معاناة الشعب اليمني نتيجة توقف تشغيل محطات الكهرباء وخدمات المستشفيات والمرافق الطبية ومحطات المياه.

وأشار البيان إلى أن العدوان لم يكتفِ بقصف محطات الكهرباء والمياه بشكل متعمد ومتكرر بل يمعن في منع دخول المشتقات النفطية، معتبراً ذلك تعديا على أبسط المعايير والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين والأعراف الدولية.

وحملت مؤسسة الكهرباء، كافة المنظمات الحقوقية والدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة على منع دخول المشتقات النفطية.