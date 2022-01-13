الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مؤسسة الكهرباء اليمنية تدين منع العدوان دخول المشتقات النفطية

مؤسسة الكهرباء اليمنية تدين منع العدوان دخول المشتقات النفطية
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أدانت المؤسسة العامة للكهرباء، إمعان العدوان السعودي، في منع دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة واستمراره في فرض الحصار الجائر على الشعب اليمني.

العالم - اليمن

وأكدت المؤسسة في بيان لها، الأربعاء، أن استمرار منع دخول المشتقات النفطية من قبل العدوان يضاعف معاناة الشعب اليمني نتيجة توقف تشغيل محطات الكهرباء وخدمات المستشفيات والمرافق الطبية ومحطات المياه.

وأشار البيان إلى أن العدوان لم يكتفِ بقصف محطات الكهرباء والمياه بشكل متعمد ومتكرر بل يمعن في منع دخول المشتقات النفطية، معتبراً ذلك تعديا على أبسط المعايير والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين والأعراف الدولية.

وحملت مؤسسة الكهرباء، كافة المنظمات الحقوقية والدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة على منع دخول المشتقات النفطية.

روابط ذات صلة

النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز 6 سفن نفطية

اليمنيون يحتجون ضد استمرار العدوان السعودي في احتجاز سفن الوقود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهالي النقب الفلسطيني يعلون صوتهم بعد سنوات من الصمت

انفجار  في قضاء النبطية في جنوب لبنان

 رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي   

مشروع قانون أميركي لفرض عقوبات على الرئيس الروسي

مؤسسة الكهرباء اليمنية تدين منع العدوان دخول المشتقات النفطية

قطع للطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في اطار اضراب  يوم الغضب