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مقتل ضابطين "إسرائيليين" من"لواء النخبة"

مقتل ضابطين
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشفت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عن مقتل ضابطين من وحدة "ايجوز" ب"لواء النخبة" بالجيش "الاسرائيلي".

العالم - الاحتلال

وزعمت الاذاعة العبرية، أن الحادث وقع نتيجة اطلاق نيران صديقة في قاعدة عسكرية بالاغوار.

وكشفت القناة 14 العبرية، مساء امس الأربعاء، عن حادثٍ وصفته بغير المعتاد في منطقة "متسبيه يريحو " بالقرب من قاعدة النبي موسى _عليه السلام_، أسفر عن إصابة 2 من جنود الاحتلال بحالة خطيرة.

وزعمت القناة ان هذا الحادث يعتبر غير قوميٍّ، إذ إنه ناتج عن تدريبات عسكرية أو ما شابه.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الحادث وقع خلال تدريبات عسكرية، بأحد المعسكرات قرب أريحا.

وتعتبر وحدة (ايجوز) من الوحدات التي عملت بشكل كبير على محاربة مقاتلي حزب الله لفترة طويلة ومنيت الوحدة بالعديد من الخسائر على ايدي مقاتلي الحزب.
كما عملت الوحدة في بعض العمليات الخاصة على حدود قطاع غزة.

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