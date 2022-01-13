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مصادر فلسطينية نقلا عن قناة كان العبرية: الضابطان "الإسرائيليان" اللذان قُتلا الليلة الماضية في غور الأردن هما قائدان في وحدة ايغوز

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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