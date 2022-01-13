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قطع للطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في اطار اضراب  يوم الغضب

قطع للطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في اطار اضراب  يوم الغضب
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

يشهد لبنان اليوم  الخميس طرقاً مقطوعة واحتجاجاً منظماً دعا اليه اتحاد النقل البري وتشارك فيه سيارات نقل المحروقات، في واحدة من التداعيات الساخنة لأزمة إرتفاع سعر الصرف وغياب المعالجات الحكومية لنتائجها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية..

العالم_لبنان

وأفادت ​غرفة التحكم المروري​ التابعة لقوى الأمن الداخلي​، بـ قطع السير على بعض الطرقات في بيروت و مناطق عديدة في الجنوب و الشمال و الشرق و أيضا قطع التواصل بين المناطق مع العاصمة بيروت.

وتشهد شوارع عدد من المناطق لليوم الثاني على التوالي سلسلة تحرّكات، حيث قام عدد من المحتجين بجمع عدد كبير من إطارات السيارات امام السور الخارجي لمصرف لبنان فرع طرابلس واضرموا فيها النيران، احتجاجاً على انهيار سعر صرف العملة اللبنانية وتدني القدرة الشرائية. وعلى الفور ضربت القوى الأمنية طوقاً في محيط المكان. كذلك قطعت طريق الميناء وساحة النور في طرابلس، كما قطع آخرون شارع السراي قرب مصرف لبنان في صيدا بحاويات النفايات.

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