قطع للطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في اطار اضراب  يوم الغضب

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وأفادت ​غرفة التحكم المروري​ التابعة لقوى الأمن الداخلي​، بـ قطع السير على بعض الطرقات في بيروت و مناطق عديدة في الجنوب و الشمال و الشرق و أيضا قطع التواصل بين المناطق مع العاصمة بيروت.

وتشهد شوارع عدد من المناطق لليوم الثاني على التوالي سلسلة تحرّكات، حيث قام عدد من المحتجين بجمع عدد كبير من إطارات السيارات امام السور الخارجي لمصرف لبنان فرع طرابلس واضرموا فيها النيران، احتجاجاً على انهيار سعر صرف العملة اللبنانية وتدني القدرة الشرائية. وعلى الفور ضربت القوى الأمنية طوقاً في محيط المكان. كذلك قطعت طريق الميناء وساحة النور في طرابلس، كما قطع آخرون شارع السراي قرب مصرف لبنان في صيدا بحاويات النفايات.