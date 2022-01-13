الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

 رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي   

 رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي   
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

 اكد رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ان محافظة هرمزكان (جنوب) تتمتع بوضع امني مميز، قد اسهم في تعزيز الامن على صعيد منطقة الخليج الفارسي.

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين بمطار هرمزكان الدولي صباح اليوم الخميس، اشاد "اية الله رئيسي" بتضحيات القوات المسلحة الايرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد، ان الحضور المقتدر للقوات المسلحة الايرانية في محافظة هرمزكان، عزّز الامن والاستقرار ليس على صعيد المحافظة فحسب، وانما في منطقة الخليج الفارسي ايضا.

ولفت رئيس الجمهورية، ان الوضع الامني المميّز في محافظة هرمزكان يسمح بترسيخ الاستثمارات واستقطاب المستثمرين جميعا؛ الامر الذي يصب في خدمة المشاريع التنموية داخل هرمزكان.

واستطرد رئيسي، ان هرمزكان تتمتع بطاقات ثمينة في شتى المجالات السياحية والتجارية والزراعية والسياحية، والتي من شانها ان تحرك الكثير من العجلات البنيوية مثل الصناعة والتعدين؛ وبما يصب في خدمة البرامج الهادفة الى معالجة البطالة والحرمان فيها.

يذكر ان رئيس الجمهورية اية الله رئيسي، وصل صباح اليوم الخميس الى محافظة هرمزكان، وذلك في اطار زياراته التفقدية المنتظمة داخل البلاد؛ يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين.

روابط ذات صلة

رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاق الربط السككي الدولي بين ايران وأفغانستان

رئيسي يؤكد ضرورة الاسراع بتقييم اضرار السيول الاخيرة لاتخاذ القرارات اللازمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دائرة العلماء في اليمن تدين استهداف العدوان للمساجد

امريكا تسعى لفرض عقوبات دولية جديدة على كوريا الشمالية

أهالي النقب الفلسطيني يعلون صوتهم بعد سنوات من الصمت

انفجار  في قضاء النبطية في جنوب لبنان

 رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي   

مشروع قانون أميركي لفرض عقوبات على الرئيس الروسي