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مصادر عراقية: تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الاميركي على الطريق الدولي بين الناصرية والسماوة

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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