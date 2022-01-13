الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مراسل العالم يكشف تفاصيل الاضراب العام في بيروت

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في بيروت، بان محتجين بدأوا بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق اللبنانية منذ الصباح الباكر، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية تلبية ليوم الغضب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات النقل البري.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان هذا الاضراب شمل قطع جميع الطرقات الرئيسة التي تربط المناطق مع بعضها البعض، واهمها قطع شطري العاصمة اللبنانية بيروت، الشرقي والغربي منها، حيث عملت العشرات من الصهاريج والشاحنات الكبيرة بالتوقف بمنتصف الطريق للمطالبة بالحقوق التي اودعوها لدى الحكومة التي لم تلب مطالبهم حتى الان، خاصة وان غلاء الاسعار باتت غير قابلة وفوق ما يحتمله المواطن.

من جانبه، صرح نقيب اصحاب الصهاريج ابراهيم سرعيني لمراسلنا: لدينا اتفاق مع الحكومة لكنها لم تنفذه، مشيراً الى انه بعد انتهاء الاضراب عصر اليوم سيتم تقييم الوضع.

بدوره قال نقيب موزعي المحروقات: ان مطلبنا هو مثل مطلب اي مواطن لبناني ونطالب بخفض سعر الدولار، واعتبر الاضراب بانه يوم غضب ضد المسؤولين. موضحاً ان المسؤولين لا يلتفون الى المواطن لانهم مشغولين بالخلافات مع بعضهم، ولا يختلفوا على مصلحة المواطن اللبناني. داعياً المسؤولين الى الاتفاق فيما بينهم لحل مشاكل الشعب اللبناني.


هذا وقد اكدت مصادر محلية إقفال غالبية الطرق الرئيسة في العاصمة اللبنانية بالسيارات والشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، كما قطع المحتجون جميع الطرقات التي تصل بيروت بجميع محافظات البلاد. كما تم إقفال المدارس والجامعات في جميع المناطق اللبنانية. ويوم أمس نفذ محتجون اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي تنديدا بالسياسات المالية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار وحاولوا اقتحام المبنى.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

روابط ذات صلة

قطع للطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في اطار اضراب  يوم الغضب

اعتصام و اضراب قطاع النقل البري في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات حفظ السلام تبدأ في تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان

التطبيع وراء كل الازمات.. هل بامكان 'دي ميستورا' تفكيك اطول نزاعات افريقيا بين 'البوليساريو' والمغرب؟

بارزاني يرحب بتمديد مهام القوات الألمانية في العراق

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل الاضراب العام في بيروت

تسجيل 7246 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة في لبنان

ضبط تزوير وهدر لـ5 مليار دينار في صحة الأنبار