مراسل العالم يكشف تفاصيل الاضراب العام في بيروت

خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان هذا الاضراب شمل قطع جميع الطرقات الرئيسة التي تربط المناطق مع بعضها البعض، واهمها قطع شطري العاصمة اللبنانية بيروت، الشرقي والغربي منها، حيث عملت العشرات من الصهاريج والشاحنات الكبيرة بالتوقف بمنتصف الطريق للمطالبة بالحقوق التي اودعوها لدى الحكومة التي لم تلب مطالبهم حتى الان، خاصة وان غلاء الاسعار باتت غير قابلة وفوق ما يحتمله المواطن.

من جانبه، صرح نقيب اصحاب الصهاريج ابراهيم سرعيني لمراسلنا: لدينا اتفاق مع الحكومة لكنها لم تنفذه، مشيراً الى انه بعد انتهاء الاضراب عصر اليوم سيتم تقييم الوضع.

بدوره قال نقيب موزعي المحروقات: ان مطلبنا هو مثل مطلب اي مواطن لبناني ونطالب بخفض سعر الدولار، واعتبر الاضراب بانه يوم غضب ضد المسؤولين. موضحاً ان المسؤولين لا يلتفون الى المواطن لانهم مشغولين بالخلافات مع بعضهم، ولا يختلفوا على مصلحة المواطن اللبناني. داعياً المسؤولين الى الاتفاق فيما بينهم لحل مشاكل الشعب اللبناني.



هذا وقد اكدت مصادر محلية إقفال غالبية الطرق الرئيسة في العاصمة اللبنانية بالسيارات والشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، كما قطع المحتجون جميع الطرقات التي تصل بيروت بجميع محافظات البلاد. كما تم إقفال المدارس والجامعات في جميع المناطق اللبنانية. ويوم أمس نفذ محتجون اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي تنديدا بالسياسات المالية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار وحاولوا اقتحام المبنى.

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