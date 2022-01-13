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تدمير 3 اوكار لـ"داعش" في عمق صحراء الانبار

تدمير 3 اوكار لـ
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

تمكنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش" الارهابي في عمق صحراء الانبار.

العالم - العراق

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل عملياتها النوعية الاستباقية، وباشراف مباشر ومتابعة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ووفق اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم وبدلالته، تمكنت مفارز الوكالة من تدمير ثلاثة أوكار لعصابات "داعش" الإرهابية، كانت تستخدم كملاذ لعناصر داعش الإرهابية ومخزن للدعم اللوجستي من مواد غذائية واحتياطية للعجلات ومحطة للوقود".

واوضح، ان "الاوكار التي تم تدميرها شملت وكراً في منطقة معيلة القذف مسافة 100 كيلو في عمق الصحراء عبارة عن اربعة غرف وصالة ومطبخ ومواد المطبخ تم انشاؤها داخل الجبل ليكون الوكر المركزي لهم حيث تم تدميره بدلالة احد المتهمين، فضلا عن وكر في منطقة جلابات مسافة 150 كيلومتراً داخل عمق الصحراء عبارة عن مخزن للدعم للوجستي من مواد غدائية ومحطة وقود عبارة عن براميل لمادة البنزين والدهن تتزود منها العناصر الارهابية واسطوانات غاز ومواد احتياطية".

واضاف، انه "تم تدمير وكر أنشئ ليكون ملاذاً لتواجد العناصر الإرهابية في منطقة جلابات، يحتوي على مواد غذائية ومواد طبية وافرشة منام مع عبوتين ناسفتين عبارة عن انبوب مسلكة، إذ تم تدميرها ومعالجتها من قبل رجال الوكالة، الى جانب تدمير عربة كانت عناصر داعش تستخدمها في اخفاء المخطوفين الذين يقومون بخطفهم والتحقيق معهم داخلها في منطقة مطب وادي اتبل".

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تدمير 3 اوكار لـ"داعش" في عمق صحراء الانبار

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