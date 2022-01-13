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قوات حفظ السلام تبدأ في تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان

قوات حفظ السلام تبدأ في تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد بدأت في تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم بحراستها إلى السلطات الكازاخستانية.

العالم-اسيا والباسفيك

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وفقًا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، بدأ تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم قوات حفظ السلام بحراستها إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد".

وأضاف البيان أن قوات حفظ السلام بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية والعودة إلى نقاط تمركزها الدائمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم عودة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بلدانهم بالتعاون مع الجانب الكازاخستاني.

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