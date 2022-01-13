وزير الصحة اللبناني يكشف عن خطوات جديدة في مطار بيروت

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ولفت إلى أنه في هذا الإطار، "بالنسبة للركاب الذين تلقوا اللقاح، سيتم قبول اختبار Rapid Ag اجري خلال 24 ساعة من المغادرة".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت الأبيض إلى أن "‏بعض بطاقات الائتمان الصادرة في لبنان لا تعمل على منصة MOPHPASS. كانت سلطات الطيران المدني قد اقترحت حلاً، EMD، يسمح بالدفع في المطار او عند الحجز. في اللحظة الأخيرة، رفضت وكالات السفر وشركات الطيران تنفيذ هذا الحل. سيتم تقديم حل اليوم يسمح باستعمال بطاقات ائتمان محلية".

‏وأفا بأنه "يبلغ عن نتائج PCR التي يخضع لها الواصلون متأخرة، أحيانًا أكثر من 48 ساعة. هذا لأن عملية ادخال المعلومات تتم يدويًا". وأوضح أن "نتقال الى استخدام منصة MOPHPASS، سمح ان تتحول العملية رقمية بالكامل. قريبا جدًا، سيتم ارسال النتائج في غضون 24 ساعة على المنصة، حيث يصل اليها المسافر بسهولة".