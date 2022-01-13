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شاهد.. إعلامي يمني: العدوان لم يحقق انجازاً في شبوة ومأرب تقترب من التحرير

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال الإعلامي اليمني علي ظافر أن المتحدث بإسم تحالف العدوان أراد ان يهرب من فضيحة فبركة فيديو هوليودي الذي نسبه للصواريخ اليمنية عبر إعلان تحرير محافظة شبوة.

العالم - خاص العالم

وأوضح ظافر خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن الأراضي التي استولت عليها مرتزقة العدوان او تمكنت من احداث اختراقات فيها معظمها أراضي صحراوية ولم يكن للجيش واللجان الشعبية اليمنية الثقل العسكري للتصدي لهذا الإختراق.

وتابع ظافر بأن ما يحدث في شبوة هو مخطط أمريكي بإمتياز عبر تجميع ما يسمى بالعمالقة ومجلس الإنتقالي الجنوبي الموالي للإمارات للهجوم على شبوة لكنهم تلقوا خسائر كبيرة في الأرواح حيث بلغ عدد قتلاهم 200 قتيل و600 جريح و200 مفقود اضافة الى تدمير عدد كبير من الآليات مضيفاً أن خسائر مرتزقة العدوان لا توازي ما يصفونه بالإنتصار.

وأكد ظافر على أن الهدف الأساسي من الهجوم على شبوة كان تخفيف الضغط عن مأرب مشيراً الى أن القوات اليمنية لا تعطي أهمية لمحافظة شبوة على حساب محافظة مأرب التي باتت قاب قوسين او أدنى من التحرير.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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