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وزير الخارجية الايراني يتوجه الى بكين 

وزير الخارجية الايراني يتوجه الى بكين 
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

توجه وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان على رأس وفد سياسي رفيع الى بكين في زيارة يبحث خلالها العلاقات مع الصين والقضايا الاقليمية والدولية .

العالم - ايران

يتبع ..

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