القوات التركية تقصف قرى في ريف الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن قذائف صاروخية ومدفعية ثقيلة أطلقتها القوات التركية والجماعات الموالية لها من المناطق التي سيطرت عليها بالريف الشمالي سقطت على الأحياء السكنية في قريتي أم الخير بمنطقة أبو راسين والعبوش بمنطقة تل تمر ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل وتخريب بعض الممتلكات ونزوح عشرات الأسر.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي القرى المحيطة بمنطقتي أبو راسين وتل تمر يضطرون إلى ترك منازلهم ليلاً ليعودوا إليها صباحاً وذلك من شدة القصف الذي تتعرض له قراهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في ريف رأس العين المحتلة.