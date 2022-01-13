الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
١١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات التركية تقصف قرى في ريف الحسكة

القوات التركية تقصف قرى في ريف الحسكة
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

جددت القوات التركية والجماعات الموالية لها اعتداءاتها على قرى في ناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن قذائف صاروخية ومدفعية ثقيلة أطلقتها القوات التركية والجماعات الموالية لها من المناطق التي سيطرت عليها بالريف الشمالي سقطت على الأحياء السكنية في قريتي أم الخير بمنطقة أبو راسين والعبوش بمنطقة تل تمر ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل وتخريب بعض الممتلكات ونزوح عشرات الأسر.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي القرى المحيطة بمنطقتي أبو راسين وتل تمر يضطرون إلى ترك منازلهم ليلاً ليعودوا إليها صباحاً وذلك من شدة القصف الذي تتعرض له قراهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في ريف رأس العين المحتلة.

روابط ذات صلة

سفير سوريا لدى الفاتيكان: دمشق حريصة على استكمال تحرير أرضها من الإرهاب

إيران.. 90 بالمئة نمو الصادرات السلعية إلى سوريا

سوريا.. مرتزقة تركيا في عفرين يكثفون عمليات التنقيب عن الآثار

سوريا تنضم الى 'مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بفعل إنفاق المال وشراء الذمم.. هاشتاغات لبنانية ترفض القمع والتنمر السعودي

ما رأيكم .. معركة شبوة وخسائر مرتزقة العدوان أمام قوات صنعاء

موقع سعودي يكشف عن تعرض بن سلمان لمحاولة اغتيال والتكتم عليها

استهداف احد فروع الحزب الكردستاني في بغداد

مسؤول : نمو التجارة الايرانية مع دول الجوار بنسبة 42%

وقفة في غزة للتضامن مع الأسير ناصر أبو حميد