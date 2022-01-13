لجان المقاومة السودانية تدعو إلى مظاهرات جديدة يوم غد

العالم- السودان

ولم تغلق السلطات السودانية، كالعادة، الجسور الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة الثلاث، ولم تغلق الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة أو الشوارع في وسط وقلب الخرطوم حيث مؤسسات الدولة، إنما أبقت على انتشار العناصر الأمنية والشرطة بمحيط القصر دون إغلاق".

ويمر المشهد السوداني بأزمة سياسية حادة منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولم تهدأ وتيرة الاحتجاجات بعد اتفاق سياسي توصل إليه البرهان مع رئيس الحكومة الانتقالية السابق عبد الله حمدوك، ما دفع الأخير إلى إعلان استقالته في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري.