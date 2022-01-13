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قائد الجيش الايراني: الثورة الاسلامية حققت منجزات قل نظيرها

قائد الجيش الايراني: الثورة الاسلامية حققت منجزات قل نظيرها
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالكريم موسوي بان الثورة الاسلامية حققت منجزات قل نظيرها ولا تقارن مع ما قبلها، معتبرا مرحلة الدفاع المقدس بانها المرحلة الاهم بعد انتصار الثورة.

العالم - ايران

يتبع ..

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