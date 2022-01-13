مناورات محمد رسول الله (ص ) اجريت بنجاح في منطقة جنوب شرق البلاد

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العميد محمد باكبور قائد القوات البرية في حرس الثورة الاسلامية قال في تصريح صحفي له : ان مناورات محمد رسول الله (ص) اجريت في منطقة جنوب شرق البلاد من قبل مقر قدس في محافظة سيستان وبلوجستان وبتركيز جغرافي وعمليات عسكرية في مزيج من مرحلتين رئيسيتين قتالية عسكرية وتقديم المساعدات المدنية.

وأضاف: في المرحلة القتالية والعسكرية لمختلف الوحدات العملياتية لمقر قدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري بما في ذلك الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة والمروحيات والمدرعات و التفجيرات قامت القوات الخاصة والوحدات القتالية -المتخصصة لمقر القدس ، بتنفيذ محاكاة الاشتباكات و العمليات العسكرية الحقيقة بنجاح كامل.