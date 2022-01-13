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وقفة في غزة للتضامن مع الأسير ناصر أبو حميد

وقفة في غزة للتضامن مع الأسير ناصر أبو حميد
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الخميس، أمام مقر المفوض السامي غرب مدينة غزة تضامنا مع الاسير ناصر أبو حميد.

العالم - فلسطين

ورفع المشاركون الذين لبوا دعوة الهيئة الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني "حشد" صورا للاسير أبو حميد مطالبين بتدخل دولي لانقاذ حياته.

وقال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون إن هناك جريمة مدبرة تحاك من قبل الاحتلال بحق الأسير المريض ناصر أبو حميد، والتي تعتبر واحدة من الحالات التي يمارس بحقها الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وأضاف المدهون خلال الوقفة، أن الاحتلال يستمر بانتهاكاته ضد الأسرى وعلى رأسهم الأسرى المرضى، ضمن سياسة تنتهك كل المواثيق القانونية والدولية.

وطالب وكيل الوزارة الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد، وبوقفة جادة من الجميع لإنقاذ حياة الأسير، ووقف سياسة الاحتلال العنصرية.

وبين أن سياسة الإهمال الطبي داخل السجون أدى إلى تدهور الحالة الصحية للأسير ناصر.

واعتبر المدهون هذا العام عام الأسرى للتضامن معهم ونصرتهم.

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وقفة في غزة للتضامن مع الأسير ناصر أبو حميد