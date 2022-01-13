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مسؤول : نمو التجارة الايرانية مع دول الجوار بنسبة 42%

مسؤول : نمو التجارة الايرانية مع دول الجوار بنسبة 42%
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية "علي رضا مقدسي" : ان قيمة التعامل التجاري بين ايران و15 دولة جارة، في غضون الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2022)، سجلت نموا بواقع 42 % ، ومن حيث الوزن 18%؛ مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

العالم - ايران

"مقدسي" ادلى بهذا التصريح، على هامش زيارة رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي، اليوم الخميس، لمركز الجمارك في محافظة هرمزكان (جنوب).

واوضح، ان حجم التجارة الخارجية الايرانية مع دول الجوار في غضون الشهور التسعة الاخيرة من العام الحالي (الايراني)، بلغ 75 مليون طن من السلع، وبما يعادل 36 مليارا و800 مليون دولار.

ولفت هذا المسؤول، بان الحكومة الايرانية وضعت على سلم اولوياتها توسيع العلاقات ورفع مستوى التعاون مع الجيران؛ مؤكدا ان مصلحة الجمارك بدورها وضعت خططا وبرامج عديدة في سياق تنمية الصادرات وتسهيل الاجراءات لاستيراد السلع المطلوبة وتعزيز تجارة الترانزيت عبر المنافذ الحدودية للبلاد.

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