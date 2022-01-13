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القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية تجري أكبر مناورات مشتركة عبر مرحلتي القتال العسكري والإسناد الشعبي في جنوب شرق ايران

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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